«Дает большую силу»: почему Заворотнюк нужно похоронить не на Троекуровском кладбище, а рядом с отцом — объяснение таролога

Умершую 30 мая актрису Анастасию Заворотнюк родственники хотят похоронить на Троекуровском кладбище в Москве, где нашли свой покой многие российские знаменитости, в том числе Любовь Полищук.
Прощание с Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре.
Первоначально родные актрисы рассматривали для захоронения подмосковное кладбище, где похоронены отец и брат Анастасии Заворотнюк.
Таролог
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«Когда человек уходит из этой жизни, конечно, желательно похоронить его рядом с родовыми могилами, с предками. Это объединяет и дает большую силу.
Но учитывая, что Анастасия Заворотнюк — достаточно известная персона, на Троекуровском кладбище у нее будет большое количество «знакомых» и «друзей», что тоже не даст ей чувствовать себя в одиночестве даже после окончания жизни. Но все-таки, когда душа находит упокоение рядом со своими предками, так гораздо правильнее и комфортнее», — отметила Панина.
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