Что должны сделать Тельцы, Раки, Львы, Девы и Стрельцы, чтобы поймать финансовую удачу в период с 3 по 15 июня

Астролог Элеонора Гинзбург специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась финансовым прогнозом на период с 3 по 15 июня, дав совет некоторым знакам зодиака в том, как привлечь к себе удачу в материальном плане.

Для некоторых индивидуумов финансовая удача, лови ее не лови, все равно не случается. Поэтому смысл, синюю птицу за хвост ловить…

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Тельцам делать ничего не надо. Потому что у Тельцов сейчас великолепный период. Как раз в июне начался шикарный финансовый период, увеличение доходов, материальные блага. Поэтому им необходимо зарплату принимать, бизнес развивать, самооценку повышать. Тельцы сейчас должны купаться в деньгах. У них все отлично. Им нужно быть в потоке. Делать все для расширения заработка, перестать бояться денег, позволить себе иметь все и сразу. Все эти лозунги. Да! Позволь себе! Ты достоин и так далее. К Тельцам сейчас удача идет сама.

У Стрельцов сейчас ничего особенного не происходит. У них и финансово не особо идут дела, и в плане инвестиций лучше не ставить целей. И карьера не ладится. Что делать? Спокойно работать. Трудиться, находиться на своем вместе и делать то, что они любят. Раскрывать свой творческий потенциал. Это им нужно и необходимо. Творческий потенциал может потянуть за собой что-нибудь полезное. Можно подумать насчет совместных бизнес-проектов с партнерами личными или деловыми. А может быть, вообще выгодно выйти замуж — тоже вариант.

Львам как раз наоборот: надо сидеть тихо, как мышки. Потому что у них крайне неблагоприятный финансовый период, но он июнем заканчивается. Июнь — последний месяц этой ужасной ситуации, которая была девять месяцев. Поэтому Львам нужно еще немного потерпеть, каких-то особых благ с неба не ждать. После июня начнется хотя бы нейтральная полоса. Львам необходимо быть спокойными, честными в коммерции, не влезать ни в какой сомнительный бизнес. Если кто-то слишком сильно машет хвостом финансовой удачи, то явно там что-то не то, и нужно перепроверить все сто пятьдесят раз и, может быть, даже воздержаться от предложений. С инвестициями Львам тоже нужно быть аккуратными. Можно какие-то долгосрочные, стабильные инвестиции. Продуманные, когда не ждешь быстрой отдачи. Быстрые деньги сейчас не для Львов.

У Раков ничего особенного. Они сейчас не особо что-то зарабатывают. У них нет намеков на какую-то особо финансовую удачу. При этом у них интересный период по долгосрочным инвестициям. Если Раки решатся и инвестируют, ничего особого не ожидая при этом, то когда-нибудь эта удача возродится.

Девам сейчас не везет. Ни накопить ни заработать. Им нужно избавляться от страха. Страха, когда мы остаемся без ресурсов, страха потерять, от желания удержать. Им можно делать крупные вложения. Жизнь избавляет их от финансовой подушки, но можно избавиться от нее с умом. Накопленные и придержанные средства Девам выгодно можно вложить. Если вложат — не потеряют.