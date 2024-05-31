Волочкова отреагировала на новую композицию Пугачевой: «Все ее песни гениальны»

Алла Пугачева опять порадовала своих поклонников новым синглом «Не высовывайся, дочка», доступным для скачивания и прослушивания на нескольких сетевых ресурсах.

Вместе с тем качество звучания ее голоса вызвало вопросы у певца Данко, который сравнил Аллу Пугачеву с бабочкой, которая вдруг превратилась в гусеницу.

А вот балерина Анастасия Волочкова в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.pro заметила, что Алла Пугачева не может создавать плохие песни.

«Я очень люблю творчество Аллы Борисовны, и все ее песни гениальны. И я очень благодарна ей за то, что она вывела меня на сцену как первую поющую балерину. С благословения Аллы Борисовны я спела ее песню «Мне нравится, что вы больны не мной», — сказала Анастасия Волочкова журналисту нашего издания.