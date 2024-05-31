Можно ли краситься перед приходом в храм, объяснил отец Андрей Ткачев: «Макияж — это маска, защита и нападение одновременно»

Бывший футболист Дмитрий Тарасов и его супруга модель Анастасия Костенко на днях крестили сына Ярослава. Фото с церковного обряда они разместили в соцсетях. На снимках видно, что не только Костенко, но и старшие дочери пары накрашены: у них подведены глаза, а на губы нанесена помада.

Протоиерей Андрей Ткачев рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, как православная церковь относится к использованию макияжа женщинами, которые приходят в храм. По словам священника, формального запрета на макияж нет, но изменения внешности и всякие подкрашивания лица никогда не поощряются.

«Евангелие говорит, что не можете одного волоса по-настоящему изменить, сделать белым или черным. А люди же красятся и изменяют внешность с древних времен, как бы исправляют Евангелие. Человек должен быть естественным, в своей естественности красив. Что такое макияж, на самом деле? Это одновременно защита и нападение. Маска, которую человек надевает на себя, часто социально агрессивная. Он скрывает себя настоящего, с одной стороны, а с другой стороны, атакует всех, кто его видит. Макияж бросается в глаза, привязывает к себе взгляд. Ну, это, конечно, лукавство. Один из видов глубоко въевшегося в человека лукавства. Это вечное желание не быть, а казаться», — пояснил священник.

Церковь, по его словам, также не приветствует и современные технологии изменения внешности, включая хирургическое.

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