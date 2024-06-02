Муж Нюши не пытался оправдаться перед ней за измены, заявила психолог: «Сидел и философствовал»

Супруг певицы Нюши за несколько дней до того, как стало известно, что артистка подала заявление в суд о разводе с ним, рассказал о своем отношении к изменам.

Бизнесмен Игорь Сивов поддержал на подкасте слова психолога Леонида Тальписа о том, что «для того, чтобы кому-то изменить, нужно сначала кому-то принадлежать». Сивов заявил, что не верит в слово «измена». По его мнению, верность ничего не гарантирует, так как люди встречаются только потому, что их души связаны, а связаны они могут быть со множеством людей. Видео дискуссии было опубликовано в соцсетях психолога.

Два года назад во время беременности Нюша столкнулась с изменой супруга, но тогда простила его. Однако позже Игоря Сивова засняли на концерте с другой женщиной. Пользователи соцсетей посчитали, что Сивов в беседе со специалистом попытался оправдать свои измены в браке с певицей.

Психолог Анна Завгороднева заявила в беседе с Teleprogramma.pro, что это совсем не так.

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