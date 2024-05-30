Барецкий о рассказе Бони об олигархе, предложившем ей 50 миллионов: «Заплатили 150 долларов, она согласилась»

Модель и блогер Виктория Боня, которая сейчас находится во Франции, заявила, что миллиардер из списка Forbes предложил ей 50 миллионов за ночь любви. В какой именно валюте, она не уточнила. Модель показала переписку на русском языке с помощницей миллиардера, которая пыталась уговорить Викторию дать положительный ответ. Боня сообщила, что ответила отказом, поскольку она «не вещь, которую можно купить». При этом модель отметила, что такое предложение ей в какой-то мере даже польстило.

Музыкант и шоумен Стас Барецкий в беседе с Teleprogramma.pro усомнился, что Боне предлагали такие деньги. Он рассказал, что лично знаком с Викторией и у них одно время был даже роман. Барецкий считает, что Боня, скорее всего, приукрасила ситуацию.

«Конечно, она придумывает. Вика уже не молоденькая. Я верю в олигархов и извращенцев, которые любят женщин постарше, но таких сумм вообще не существует в природе. 500, 2000 долларов, 3000 долларов, не больше. 50 миллионов — из области сказок про белого бычка. Такого даже какая-нибудь писательница типа Татьяны Устиновой не сочинит. Это должен быть какой-то сумасшедший мужчина, который просто мечтает квартиру продать и лишиться всего за ночь любви с 44-летней девушкой», — отметил шоумен.

Также он сообщил, что якобы обладает информацией о том, что на самом деле Боне предложили 150 долларов и она согласилась.

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