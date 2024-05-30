Ясновидящий Дионисий о сыне Заворотнюк, взявшем на себя роль главы семьи: «Мужчины менее эмоциональны»

Сын Анастасии Заворотнюк Майкл в свои 23 года взял на себя непростую роль главы семейства и занялся организацией похорон матери. Судя по всему, парень обладает недюжинной силой воли и эмоциональной устойчивостью.

Ясновидящий Дионисий считает, что Майклу сейчас тоже непросто, однако он смог собраться и приступил к решению необходимых жизненных вопросов.

«Майкл — парень довольно яркий, энергичный, позитивный. Сейчас состояние у него подавленное. Но мужчины обычно менее эмоциональны, чем женщины. Поэтому, как бы это грубо ни звучало, ему отойти от утраты все-таки будет немного попроще, чем дочкам. Женщины подвержены психоэмоциональным волнениям и колебаниям довольно сильно. И их состояние может кардинально меняться и ухудшаться. Парню, думаю, будет попроще», — сказал ясновидящий.

Дионисий пожелал родственникам и близким Заворотнюк не падать духом, постараться принять аспект ее ухода и двигаться дальше.