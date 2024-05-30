Психолог Панфилова о потенциальной мачехе дочери Заворотнюк: «Детям нужно, чтобы их кто-то любил»

У Анастасии Заворотнюк осталась шестилетняя дочка Мила. Отец девочки, фигурист Петр Чернышев — мужчина молодой, поэтому волей-неволей возникает вопрос о дальнейшем будущем наследница актрисы и спортсмена.

Если Петр Чернышев спустя некоторое время женится вновь, как воспримет мачеху Мила? Сможет ли ее полюбить?

Наталья Панфилова , семейный и детский психолог, сказала изданию Teleprogramma.pro, что сюжеты развития ситуации могут быть разными. Самое главное здесь — взрослым не брать на себя лишних ролей и быть готовыми к тому, что дети не всегда хотят любить мачех как родных матерей. Да и женщины не могут принять чужого ребенка по мановению волшебной палочки. И это нормально. Главное — правильно сосуществовать вместе, принимая и понимая интересы и особенности друг друга.

«Конечно, это непростая история. В возрасте от пяти лет ребенок воспринимает ситуацию со стороны другого родителя очень неоднозначно. Но, с другой стороны, природа так устроена, что детям все равно нужно, чтобы кто-то их любил и о них заботился. И в этом смысле много зависит от того, как вторая половинка хочет выстроить отношения с ребенком. Но на самом деле принять чужого ребенка как своего, полюбить его искренне, всем сердцем непросто. Очень часто женщины берутся за задачу, которая им не по зубам. Они думают, что смогут, но у них не получается. Любовью, искренней привязанностью сложно управлять, просто от чадолюбия не все зависит. Поэтому бывает так, что чадолюбивые женщины не могут принять чужих детей, а бывает и с точностью до наоборот. Равнодушные к детям женщины привязываются к ним насмерть», — рассудила психолог.

Наталья Панфилова посоветовала парам не торопиться вживаться в роли отцов и матерей, понаблюдать за процессом, сделать выводы и не ждать чудес. А если у второго партнера не получилось стать для ребенка мамой или папой, не бросать его. Ребенок все равно быстро вырастет, ну а любимый человек для него может оставаться просто другом, хорошим мужем или женой для его мамы или папы.