Барецкий предложил Ивлеевой и Кологривому роли Пугачевой и Галкина* в своем сериале «Грязь»

Музыкант и шоумен Стас Барецкий анонсировал съемки собственного сериала. Он будет называться «Грязь» и посвящен знаменитому замку певицы Аллы Пугачевой и ее супруга — юмориста Максима Галкина*.

По словам Барецкого, сюжет будет строиться вокруг его личной истории, поскольку шоумен уже почти два года пытается приобрести дом Примадонны. Съемки пройдут в самой деревне, а также в других локациях. Главные роли сыграют оскандалившиеся артисты: Настя Ивлеева, раскритикованная общественностью после вечеринки, и Никита Кологривый, укусивший официантку.

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«Там будет история еще про самих жителей деревни Грязь, как этот замок строился, как они это все обсуждали. В роли Пугачевой будет Ивлеева, а Кологривый — в роли Галкина*. Я с Ивлеевой давно дружу, поэтому она согласилась. А с Кологривым сейчас ведем переговоры. Это будет сериал. Но, возможно, и полнометражный фильм», — заявил Стас Барецкий в беседе с Teleprogramma.pro.

Также он сообщил, что позовет модель и блогера Викторию Боню сыграть одну из ролей в этом сериале.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.