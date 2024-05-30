«Была вера, что дочка поправится»: о маме Заворотнюк рассказал ясновидящий Дионисий

Мама умершей от рака Анастасии Заворотнюк сейчас пребывает в тяжелом душевном состоянии — плачет и не хочет ни с кем разговаривать.

Как поделился с Teleprogramma.pro ясновидящий Дионисий , мама актрисы до последнего надеялась, что ее дочка все-таки поправится.

«Многие думают, что родственники человека, имеющего серьезное долгосрочное заболевание, не дающего шанса на выздоровление, готовы к трагедии. Но это не так. У человека всегда есть надежда, и я уверен, что у мамы Анастасии, Валентины Борисовны, была вера, что дочка поправится и все будет хорошо. Людям, которые ее знают, нужно по максимуму поддержать ее теплыми словами. Самое важное, побыть с ней рядом, потому что в такие минуты человеку очень важно не оставаться наедине со своими мыслями, которые будут ее сгрызать и уничтожать изнутри. И тогда в течение определенного времени она придет в себя. Хотя, я думаю, состояние стагнации и негатива у нее затянется, потому что безвозвратная потеря близкого человека — это очень удручающее состояние, и к нему невозможно подготовиться даже за много лет», — сказал ясновидящий.