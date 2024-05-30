Приезд внука Пугачевой в Россию подтвердила астролог Гербер: «Вернуться домой ему было очень просто»

Никита вместе с женой Аленой Красновой уже давно обосновались в США. Фото: Global Look Press  

Никита Пресняков пытается продать подмосковную дачу, подаренную ему бабушкой.

Внук Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков, с супругой Аленой Красновой полтора года назад переехал на постоянное место жительства в США. После этого на родине он не появлялся. 

В наследство Никите достался загородный дом Пугачевой на Истре, в подмосковном поселке Малые Бережки. Пресняков попытался продать дачу за 225 миллионов рублей, но покупателей не нашлось. После этого старший внук Пугачевой снизил стоимость недвижимости в два раза, до 125 миллионов. 

Соседи по участку рассказали журналистам, что Никита недавно приезжал на дачу. По их мнению, он вернулся на родину ради денег, одним днем, чтобы выставить объект на продажу.

Хорарный астролог Анастасия Гербер подтвердила в беседе с Teleprogramma.pro, что Никита Пресняков действительно приезжал домой в Малые Бережки.

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«Есть расходящийся аспект у Никиты со своим домом. Это самый гармоничный аспект. То есть ему вернуться домой в этот раз было очень просто. Ему поездка очень легко далась», — отметила Гербер.

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