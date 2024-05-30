«Будет женщина, которая окажет поддержку»: как выйдет из эмоциональной ямы муж Заворотнюк

Таролог Анна Горшкова выразила искренние соболезнования родным и близким Анастасии Заворотнюк и постаралась успокоить поклонников звезды, которые очень переживают за ее родственников.

Согласно картам Таро, вдовец Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев не сразу придет в себя, но у него будет хорошая поддержка человека, который сумеет вытянуть его из сложного душевного состояния.

«В течение нескольких месяцев он попытается разобраться в себе и отстранится от мира, поскольку тяжело переживает потерю. Возможно, в его жизни будет женщина, которая окажет ему поддержку. Судя по королеве мечей, отношений между ними, как у мужчины и женщины, нет. Это просто человек, который окажет поддержку, будет рядом в этот сложный час. Возможно, это даже коллега по работе, либо не очень эмоциональный родственник, взрослый, либо со взвешенной жизненной позицией. Эта женщина поможет выровнять эмоциональное состояние Петра Чернышева своим участием, холодной головой, трезвым взглядом на жизнь. Выпал старший аркан маг, это значит, что супруг Анастасии Заворотнюк все-таки примет ситуацию и осознает, что теперь он идет по жизни самостоятельно», — сказала Анна Горшкова сайту Teleprogramma.pro.

Принятие ситуации и понимание, что нужно жить дальше, придет к Петру Чернышеву примерно к концу года. Женщины, которая сможет заменить фигуристу жену, пока в его инфополе нет.