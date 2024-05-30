Священник Савченко призвал молиться за душу Заворотнюк: «Благодарность людей должна выражаться»

На руках мужа Петра Чернышева на 54-м году жизни умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Смерть не застала ее и родственников врасплох, звезду заранее перевезли в хоспис, где врачи попытались облегчить уход знаменитости.

Поклонники и коллеги Анастасии Заворотнюк скорбят и пишут многочисленные соболезнования в социальных сетях. А священник Русской православной церкви Николай Савченко призвал через сайт Teleprogramma.pro молиться за ее душу, чтобы облегчить актрисе ее путь в ином мире.

«В советское время говорили: «Пусть земля будет пухом». Но мы, верующие люди, знаем, что жизнь не заканчивается этим светом. Благодарность людей, любящих ее, должна выражаться теперь в молитве за душу Анастасии. Можно за упокой читать псалтырь. Если человек не умеет читать на старославянском, то допустимо читать на русском языке. Самое лучшее — это участвовать в литии или в панихиде в церкви. Можно просто помолиться у панихидного столика в храме и поставить свечи. Можно на сорокоуст подать о ежедневном поминовении на литургии», — сказал батюшка.