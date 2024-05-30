Онколог Черемушкин о стойкости Заворотнюк: «Геройски боролась за свою жизнь»

Пять лет Анастасия Заворотнюк боролась против рака головного мозга. Про глиобластому звезда сериала «Моя прекрасная няня» узнала в августе 2019 года и после этого прекратила любое общение с публикой и прессой.

Родственники Анастасии Заворотнюк долгое время скрывали, что артистка находится в тяжелом состоянии, но в 2020 году рассказали, что знаменитость больна, и попросили их лишний раз не беспокоить.

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro восхитился стойкостью артистки, которая столько лет не прекращала борьбу с онкологическим заболеванием.

«Просто геройски боролась за свою жизнь, врачи, конечно, тоже приложили массу усилий», — сказал собеседник.

Эксперт заметил, что это сложная болезнь, при которой стойкость больного имеет не последнее значение в успешности прохождения терапии.

«Это серьезное заболевание, которое лечится всеми доступными методами: лучевой терапией, хирургией, химиотерапией. Прогноз по нему не очень хороший, но в ходе терапии продляются сроки жизни и улучшается ее качество. Все зависит от того, как успешно используются методы лечения, где опухоль расположена, насколько ресурсов хватает самому человеку, его настойчивости в лечении. Когда годами человек получает специальную терапию, то, конечно, психологически это очень тяжело», — прокомментировал Евгений Черемушкин.

Онколог пожелал всем читателям Teleprogramma.pro здоровья и рекомендовал внимательно следить за своим здоровьем и при любых симптомах сразу же обращаться к специалистам.