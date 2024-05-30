Психолог Барабанов прокомментировал состояние дочери Заворотнюк: «Переживает травму утраты»

24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна откликнулась в соцсетях на смерть матери, которая умерла в ночь на 30 мая.

Наследница актрисы написала достаточно спокойный пост в память о маме, удивив некоторую часть своих поклонников, которые ждали от нее более эмоционального взрыва.

Клинический психолог Родион Барабанов пояснил журналистам Teleprogramma.pro, что такая реакция Анны Заворотнюк — вполне нормальна. На подсознательном уровне она уже была готова к кончине матери, ведь борьба за жизнь у нее велась на протяжении нескольких лет.

«Есть внутренняя готовность к тому, что конец неизбежен. Подсознание проигрывает разные сценарии реакции. В конечном итоге мы прощаемся ровно так, чтобы не причинять себе сильной боли. Дочь Анастасии в любом случае сейчас переживает травму утраты и находится в состоянии горевания», — пояснил эксперт.