Актриса Дубакина из «Моей прекрасной няни» о Заворотнюк: «Она никогда не жаловалась»

Сегодня не стало звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая в сериале Марию Шаталину, старшую из детей, за которыми присматривала няня Вика, рассказала Teleprogramma.pro, какой ей запомнилась Заворотнюк.

Дубакина отметила, что у Анастасии не было звездной болезни и заносчивости.

«Она была отзывчивый и теплый человек. Когда просили ее совета, всегда включалась. Была очень ответственная, трудолюбивая, не было в ней заносчивости. Всегда старалась работать. Уставала, конечно, но старалась быть всегда бодрой, откликающейся на людей, на работу», — поделилась Екатерина.

По ее словам, съемки сериала «Моя прекрасная няня» в 2004 году были многочасовыми и иногда даже заканчивались ночью.

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