«Смерть будет переживаться очень тяжело и долго»: о родственниках Заворотнюк рассказала таролог Абравитова

На 54-м году жизни умерла знаменитая актриса Анастасия Завортнюк. Известно, что мама Анастасии не может сейчас ни с кем разговаривать из-за слез. Сайт Teleprogramma.pro спросил у Марианны Абравитовой, таролога, смогут ли родственники звезды смириться с ее смертью и как сложится их будущее.

«Конечно, к таким вещам люди не могут быть готовы полностью, поэтому смерть будет переживаться очень тяжело и долго. Но, с другой стороны, понимание исхода тяжелой болезни было у всех членов семьи, и бессознательная готовность к нему, конечно, присутствовала. Будущее очень даже неплохое, потому что это люди сильные, стойкие, умные», — поведала таролог.

Она раскрыла, что у дочек Заворотнюк будет все отлично в личной жизни, а у вдовца Петра Чернышева случится даже второй брак и появятся дети от новой жены через несколько лет.