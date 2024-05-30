«Смерть будет переживаться очень тяжело и долго»: о родственниках Заворотнюк рассказала таролог Абравитова

На 54-м году жизни умерла знаменитая актриса Анастасия Завортнюк. Известно, что мама Анастасии не может сейчас ни с кем разговаривать из-за слез. Сайт Teleprogramma.pro спросил у
«Конечно, к таким вещам люди не могут быть готовы полностью, поэтому смерть будет переживаться очень тяжело и долго. Но, с другой стороны, понимание исхода тяжелой болезни было у всех членов семьи, и бессознательная готовность к нему, конечно, присутствовала. Будущее очень даже неплохое, потому что это люди сильные, стойкие, умные», — поведала таролог.
Она раскрыла, что у дочек Заворотнюк будет все отлично в личной жизни, а у вдовца Петра Чернышева случится даже второй брак и появятся дети от новой жены через несколько лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: