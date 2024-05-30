Дочки Заворотнюк смогут пережить ее смерть и стать счастливыми — таролог Абравитова

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети Анны Заворотнюк

Марианна Абравитова рассказала сайту Teleprogramma.pro о том, как дети актрисы адаптируются к уходу матери.

Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали ее поклонникам в соцсетях, что артистки не стало. Произошло это в ночь на 30 мая.

У Анастасии остался сын Майкл и две дочки — взрослая Анна и пятилетняя Мила. Обычно девочкам особенно тяжело дается уход матери. Мы попросили таролога Марианну Абравитову рассказать Teleprogramma.pro, как сложится их судьба. 

«У дочерей сложится судьба очень хорошо и женская, и личностная», — сказала собеседница.

Она заметила, что семья, хоть и понимала, чем закончится болезнь Анастасии Заворотнюк, все равно сейчас сильно страдает. Уход актрисы очень тяжело переживается близкими.

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