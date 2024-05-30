Адвокат Шель о долгах умершей Заворотнюк: «Все, что она не отдала банку, теперь должны выплачивать наследники»

Звезда сериала «Прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни. С раком головного мозга она боролась пять лет. У актрисы остались трое детей, муж, фигурист Петр Чернышев, и пожилая мама.

Известно, что Заворотнюк в 2012 году брала крупный кредит в размере 500 тысяч долларов на покупку трехэтажного дома. Через год из-за кризиса ей уже нужно было выплатить намного большую сумму. Платежи не вносились вовремя, что спровоцировало судебные разбирательства с банком.

Как заявил Teleprogramma.pro адвокат Юрий Шель, наследниками умершей артистки будут ее ближайшие родственники: муж, мать и дети. Они получат движимое и недвижимое имущество в равных далях.

«Завещания, скорее всего, не было, потому что она пять лет пребывала в таком тяжелом состоянии. Если она брала кредиты на себя, то все долги также переходят к наследникам в одинаковой степени. Все, что она не отдала банку, теперь должны выплачивать они. Долги включены также в наследственную массу. И еще не известно, в плюс наследники выйдут или в минус», — отметил адвокат Юрий Шель.

Возможно, по его словам, мужу, детям и матери Анастасии Заворотнюк невыгодно будет вступать в наследство и проще отказаться от него. Все зависит от того, какое имущество у нее было.