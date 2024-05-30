Стало понятно, почему старшая дочь Заворотнюк спокойно отреагировала на смерть мамы

В ночь на 30 мая умерла 53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, она много лет боролась с раком головного мозга. Трагическую новость сообщили ее родственники на страничке знаменитости в соцсетях.

Анна Заворотнюк, старшая дочка Анастасии Заворотнюк, написала в своем микроблоге удивительно спокойный комментарий, заметив, что мама навсегда будет жить в ее сердце.

В беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro эзотерик и преподаватель эзотерических практик Илья Шенгелия не удивился такому поведению ближайшей родственницы знаменитой артистки.

«Человек смог принять ситуацию. Находится в гармоничном состоянии. Времени хватило для этого. Если бы эта ситуация произошла совсем недавно, была бы другая реакция», — высказался собеседник издания.