Стало понятно, почему старшая дочь Заворотнюк спокойно отреагировала на смерть мамы

В ночь на 30 мая умерла 53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, она много лет боролась с раком головного мозга. Трагическую новость сообщили ее родственники на страничке знаменитости в соцсетях.
Анна Заворотнюк, старшая дочка Анастасии Заворотнюк, написала в своем микроблоге удивительно спокойный комментарий, заметив, что мама навсегда будет жить в ее сердце.
В беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro эзотерик и преподаватель эзотерических практик
«Человек смог принять ситуацию. Находится в гармоничном состоянии. Времени хватило для этого. Если бы эта ситуация произошла совсем недавно, была бы другая реакция», — высказался собеседник издания.
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Комментарий Анны Заворотнюк. Скриншот: соцсети Анны Заворотнюк
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