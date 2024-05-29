«Выйдет замуж, будут дети от второго брака»: как сложится жизнь Алсу после развода, раскрыла таролог Абравитова

У Алсу все будет хорошо после развода с мужем Яном Абрамовым, считает таролог Марианна Абравитова .

Разговаривая с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro, она заметила, что видит певицу в будущем счастливой женой и мамой, что не удивительно для такой талантливой и красивой женщины.

«Судьба Алсу после развода прекрасно сложится. Она еще раз выйдет замуж, и, более того, у нее еще будут дети от другого брака. Личного счастья в ее жизни будет еще много. Так что переживать за нее точно не стоит», — заверила таролог.

Увы, нельзя сказать, что Алсу ждала именно этого от своей жизни, ведь она воспитывалась в классической татарской семье, где к бракам очень серьезное отношение.

«Разбилась ее мечта выйти замуж раз и навсегда, прожить в этом браке долгие-долгие годы, а потом умереть в один день. Но иногда это бывает к лучшему, потому что сохранять брак, который уже дал трещину, смысла никакого не имеет», — прокомментировала Марианна Абравитова.