Психолог о реакции дочерей Алсу и Яна Абрамова на развод родителей: «Могут обидеться, что с ними не посоветовались»

Алсу начала бракоразводный процесс с мужем Яном Абрамовым. В браке у пары родились трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль.

Психолог Ана Завгороднева считает, что дочерям певицы будет проще пережить развод родителей, поскольку они уже достаточно взрослые и прекрасно понимают, что происходит.

«С другой стороны, подростковый возраст очень сложный. Полностью меняется гормональный фон, и это все очень сильно влияет на настроение и поведение даже в самой благополучной ситуации. А здесь мы видим ситуацию, когда привычный уклад жизни ребенка будет нарушен. Будут какие-то новые ожидания и у детей от родителей, и у родителей от детей. И, конечно, это дополнительная нагрузка. Дети могут быть резкими в своих суждениях по отношению к кому-то из родителей. Могут быть обиженными на то, что такое решение приняли и даже с ними не посоветовались. Потому что дети себя считают уже взрослыми и полноценными членами семьи», — пояснила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.

В этой ситуации, по ее словам, родителям необходимо дать возможность подросткам высказаться и отнестись к этой точке зрения с уважением.

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