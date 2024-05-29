«Пара садиста и мазохиста»: профайлер Анищенко не нашел мягких слов, говоря о Ершове из «Сокровищ императора» и его маме

Против блогера и борца ММА Евгения Ершова телезрители стали собирать подписи под петицией. Люди считают, что он в шоу «Сокровища императора» подает молодежи плохой пример и учит жестокому обращению с женщинами.

Судя по всему, участнику телепроекта ТНТ кто-то все-таки донес информацию о том, что он ведет себя некорректно с родительницей. И в последнем выпуске проекта он пытался сдерживаться и даже извинился перед матерью. Тем не менее в некоторых местах люди рты открывали, глядя, как он отчитывает маму. Ну а Елена Путылина почему-то продолжила вести себя как жертва, покорно соглашалась со всеми замечаниями сына и даже не пыталась защитить себя.

Известный профайлер Илья Анищенко в беседе с журналистом Teleprogramma.pro о самых эффективных парах проекта не смог найти для Евгения Ершова мягких слов.

«Команда «синих» не меняется. Сынуля продолжает кричать на маму, а она все проглатывает. Классическая пара садиста и мазохиста. Он главный, давит на нее, а она ничего ответить не может», — высказался эксперт.

При этом самой гармоничной парой на шоу Илья Анищенко признал Марию Погребняк и Алану Мамаеву, которые умеют прощать друг другу неприятные моменты и легко их преодолевают, сохраняя теплые дружеские отношения.