Почему муж Алсу предпочитает похожих женщин — психолог Лазарев: «Бессознательные тенденции»

В Сети ходят слухи, что Алсу подала на развод с мужем из-за его измен. В роли «разлучницы» даже называют конкретного человека. Предположительно, это Настя Решетова, бывшая возлюбленная Тимати.

Справедливости ради стоит отметить, что эти разговоры не подтверждены документально. Но если допустить, что это правда, возникает резонный вопрос: а почему Ян Абрамов выбирает похожих женщин? Какой смысл менять шило на мыло?

Для разъяснений Teleprogramma.pro обратилась к психологу Максиму Лазареву .

«Есть привычное мнение о том, что у каждого из нас есть какой-то свой типаж, который нам нравится больше всего: блондинки, брюнетки, высокие, низенькие, с голубыми глазами, с карими глазами. Обычно это внешние проявления внутреннего контекста, потому что в реальности все-таки по большей части мы выбираем партнера не только по визуальным признакам, которые, естественно, важны.

Но по психотипу, по тому, как партнер реагирует, как он действует, как он к нам относится и в зависимости от нашего бэкграунда, чаще всего детского и раннего подросткового возраста, во время которого мы привыкаем к определенному типу отношений, мы бессознательно смотрим в сторону подобных отношений. Вне зависимости от того, функциональные, хорошие они или какие-нибудь абьюзивные.

Именно поэтому часто люди выбирают себе одного за другим партнера с зависимостью или партнера с каким-нибудь рискованным образом жизни, то есть меняют шило на мыло. Им может даже хотеться изменить эту закономерность, но бессознательные тенденции часто сильнее, чем наш осознанный выбор, если, конечно, мы не работаем над собой в психотерапии», — прокомментировал психолог.