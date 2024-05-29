Получила урок от Вселенной и переосмыслит жизнь: что произойдет с любительницей легких денег Блиновской — прогноз таролога

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и легализации денег, приобретенных преступным путем, остается в СИЗО. Суд в очередной раз отклонил ее жалобу на арест. Долг «королевы марафонов» перед государством составляет 1,4 миллиарда рублей. Чтобы его погасить, Блиновская распродает свою недвижимость.

Произошедшее с блогером стало уроком для нее со стороны высших сил, после которого она полностью переосмыслит свою жизнь, заявила в беседе с Teleprogramma.pro таролог Аделина Панина .

Эксперт отметила, что очень легкие и быстрые деньги, полученные незаслуженно, а не заработанные долгим и упорным трудом, всегда имеют свойство исчезать так же быстро, как и появились.

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