Получила урок от Вселенной и переосмыслит жизнь: что произойдет с любительницей легких денег Блиновской — прогноз таролога

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и легализации денег, приобретенных преступным путем, остается в СИЗО. Суд в очередной раз отклонил ее жалобу на арест. Долг «королевы марафонов» перед государством составляет 1,4 миллиарда рублей. Чтобы его погасить, Блиновская распродает свою недвижимость.
Произошедшее с блогером стало уроком для нее со стороны высших сил, после которого она полностью переосмыслит свою жизнь, заявила в беседе с Teleprogramma.pro таролог
Эксперт отметила, что очень легкие и быстрые деньги, полученные незаслуженно, а не заработанные долгим и упорным трудом, всегда имеют свойство исчезать так же быстро, как и появились.
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«Это, действительно, может быть урок от высших сил, от Вселенной. Где-то у нее был перебор, где-то сыграло тщеславие, и появилась завышенная самооценка. Сейчас мы видим, как Вселенная все приводит к балансу. Пока Блиновская находится в заключении, она будет переосмысливать все. У нее появилось свободное время, чтобы продумать стратегию и тактику своей деятельности.
Но впереди у нее достаточно перспективное будущее. Возможны какие-то организации под ее началом, может быть, благотворительные фонды. Не исключено, что она напишет несколько книг, которые станут бестселлерами. То есть работа будет вестись, просто в другом ключе. Так что о ней мы еще услышим, и не раз», — спрогнозировала Панина.
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