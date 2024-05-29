«Сивов будет туда-сюда ходить»: сохранит ли Нюша отношения с мужем, рассказала экстрасенс Хуснетдинова

Недавно стало известно, что певица Нюша подала заявление в мировой суд на развод с мужем Игорем Сивовым.

Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова считает, что пара еще покажет себя публике с чудесными примирениями и новыми разрывами отношений.

Как видит собеседница издания Teleprogramma.pro, Нюша и ее муж часто работают на публику и привлечение дополнительного внимания. Поэтому не исключено, что вскоре мы увидим неожиданное воссоединение семьи. Во многом это будет сделано ради пиара, полагает Айгуль Хуснетдинова.

«Игорь Сивов будет ходить туда-сюда, они растянут процесс развода. Отчасти это будет сделано ради хайпа», — заметила экстрасенс.

Однако в итоге пара все равно расстанется, возрождение брака Сивова и Шурочкиной Хуснетдинова не разглядела.