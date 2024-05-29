«Ему будет очень непросто»: у Алсу скоро появится новый мужчина, уверена таролог Абравитова

Певица Алсу решила развестись с супругом-бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила 18 лет. Причиной развода, по слухам, стали измены Абрамова. Иск в мировой суд был подан на днях.

После этого певица устроила прогулку с подругой Жанной, женой шоумена Гарика Мартиросяна. Фото исполнительница разместила в соцсетях. Подписчики отметили, что Алсу выглядит радостной и счастливой, некоторые из них предположили, что у нее мог появиться новый мужчина.

Таролог Марианна Абравитова заявила Teleprogramma.pro, что пока артистка не нашла новую любовь, но это произойдет совсем скоро.

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