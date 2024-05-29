«С такой семьей надо заканчивать»: отец Алсу настоял на ее разводе с мужем, заявила таролог Абравитова

Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым. В браке бизнесмен и певица находились 18 лет. Слухи о том, что у супругов появились проблемы в отношениях, ходили уже несколько лет, однако Алсу их неоднократно опровергала.
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«Красивая картинка, которую она демонстрировала всему миру, что у них в семье все прекрасно, распространялась также и на родителей, пока ее мать не почувствовала, что что-то здесь не так. И только матери Алсу открылась. Отец до последнего не знал положение дел. Я вижу, что сопротивление как раз исходило от матери», — заявила эксперт.
По ее словам, мать артистки тоже поддерживала этот сценарий, считая, что все должны видеть, что в семье дочери прекрасные отношения.
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«Но когда дело дошло до отца, он, возможно, и высказал даже первое мнение, что с такой семьей надо заканчивать. Потому что я вижу, что сейчас и Алсу, и ее отец единым фронтом выступают за развод. Именно с поддержкой отца она и пришла к разводу», — резюмировала Абравитова.
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