«С такой семьей надо заканчивать»: отец Алсу настоял на ее разводе с мужем, заявила таролог Абравитова

Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым. В браке бизнесмен и певица находились 18 лет. Слухи о том, что у супругов появились проблемы в отношениях, ходили уже несколько лет, однако Алсу их неоднократно опровергала.

Таролог Марианна Абравитова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что артистка долгое время скрывала от родителей положение дел в семье.

«Красивая картинка, которую она демонстрировала всему миру, что у них в семье все прекрасно, распространялась также и на родителей, пока ее мать не почувствовала, что что-то здесь не так. И только матери Алсу открылась. Отец до последнего не знал положение дел. Я вижу, что сопротивление как раз исходило от матери», — заявила эксперт.

По ее словам, мать артистки тоже поддерживала этот сценарий, считая, что все должны видеть, что в семье дочери прекрасные отношения.

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