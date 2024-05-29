«Талантливых композиторов уже нет»: почему хиты 90-х и 2000-х перепевают современные артисты, объяснил Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, с чем связан интерес современных артистов к песням 90-х и нулевых годов. Многие перепевают эти композиции, делая новые аранжировки.

Как отметил критик, даже когда артисты делают другую аранжировку и меняют текст, то все равно отталкиваются от оригинальной мелодии.

«Связано это, наверное, с тем, что мелодия хорошая. Ведь выбираются же удачные, лучшие песни, которые были хитами. То, что удачно, то хочется перепевать. Сейчас пишется очень мало хороших песен. Сейчас уже нет таких талантливых композиторов. Или мы их не знаем пока что, потому что они не могут пробиться, так как существуют трудности. Просто так никто никогда никуда не мог пробиться. В любые времена это было сложно. Так что интерес должен быть к хорошим песням, неважно, когда они написаны», — считает Соседов.

Он также указал на то, что некоторые каверы бывают даже лучше оригинала.

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