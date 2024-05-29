«Мелькает недовольство»: как на самом деле относятся друг к другу Искандарова и Кокс — мнение профайлера

Стендап-комик Евгения Искандарова и певица Карина Кокс познакомились на шоу «Звезды в Африке» и продолжили дружить в проекте ТНТ «Сокровища императора».

Подруги действовали во время состязаний слаженно, командно, обе были настроены на победу. Увы, в последней битве они выбыли из проекта, однако не прервали приятельскую связь и по-прежнему встречаются вне камер.

Вместе с тем профайлер Илья Анищенко полагает, что между звездами не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Они обе по натуре лидеры и иногда не могут подавить в себе желание руководить партнером.

«Между ними мелькает недовольство друг другом, заметны слишком сильные эмоциональные всплески, слышны крики друг на друга, не поддерживающие, а гневные», — заметил эксперт в беседе с журналистом Teleprogramma.pro.

Вместе с тем Илья Анищенко подчеркнул, что в целом отношения между Кариной Кокс и Евгенией Искандаровой замечательные, они стараются контролировать свои эмоции и поступки.