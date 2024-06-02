Мама Ершова из «Сокровищ императора» произвела впечатление на фотохудожника Одинцова: «Как она смотрит!»

Каждая женщина по-своему прекрасна, уверен именитый фотохудожник Валерий Одинцов. И прекрасной моделью для фотосессии способна стать не только девушка с параметрами 90–60–90, но и та, что выходит за рамки принятых в обществе идеалов.

Например, вполне успешно в фотосессии можно задействовать Елену Путылину, маму блогера и бойца ММА Евгения Ершова, которая стала известна после выхода «Сокровищ императора» на ТНТ.

Елена действительно очень хороша в роли мамы, ее доброе светлое лицо и мягкие очертания прочно ассоциируются с той самой женщиной, которая печет своим детям пирожки на кухне и провожает их в школу, поглаживая по голове мягкой ладонью.

«Как она смотрит своими голубыми глазами!» — восхитился Валерий Одинцов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Собеседник также заметил, что ее округлое лицо и короткая стрижка хорошо вписываются в образы шеф-повара ресторана, председателя колхоза или фермера. Она будет выглядеть в таких фотосессиях очень эффектно!