Мама Ершова из «Сокровищ императора» произвела впечатление на фотохудожника Одинцова: «Как она смотрит!»

Каждая женщина по-своему прекрасна, уверен именитый фотохудожник
Например, вполне успешно в фотосессии можно задействовать Елену Путылину, маму блогера и бойца ММА Евгения Ершова, которая стала известна после выхода «Сокровищ императора» на ТНТ.
Елена действительно очень хороша в роли мамы, ее доброе светлое лицо и мягкие очертания прочно ассоциируются с той самой женщиной, которая печет своим детям пирожки на кухне и провожает их в школу, поглаживая по голове мягкой ладонью.
«Как она смотрит своими голубыми глазами!» — восхитился Валерий Одинцов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.
Собеседник также заметил, что ее округлое лицо и короткая стрижка хорошо вписываются в образы шеф-повара ресторана, председателя колхоза или фермера. Она будет выглядеть в таких фотосессиях очень эффектно!
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Евгений Ершов с мамой. Стоп-кадр: программа «Сокровища императора» / ТНТ
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