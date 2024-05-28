О триумфаторе Канн — фильме «Анора» — режиссер Шнейдеров: «В Голливуде поняли, что русских должны играть русские»

Главную награду Каннского кинофестиваля, «Золотую пальмовую ветвь», получил фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера. Главные роли в картине исполнили российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Также в фильме снимались Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

Бейкер выразил надежду, что киноленту покажут в России. Дата выхода «Аноры» в мировой прокат пока не называется.

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, с чем связан грандиозный успех фильма.

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«К счастью, в Голливуде поняли, что лучше, чтобы русских играли русские, а не болгары, словаки и прочие славяне. Вообще русскую актерскую школу очень любят и ценят в Америке. Все ведущие голливудские актеры называют с придыханием две фамилии: Станиславской и Чехов. Поэтому очень хорошо, что в фильме, связанном с русскими, играют русские. Это, безусловно, успех русской актерской школы.

Да, фильм американский, режиссер американский. Но в Голливуде русских эмигрантов громадное количество, и он молодец, что взял актеров из России. Не эмигрантов, которые живут много лет в Голливуде и ничего толком добиться не могут, а взял наших российских актеров. Это очень здорово, и я очень за ребят рад», — заявил Шнейдеров.