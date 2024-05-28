«У Решетовой на уровне Škoda, у Алсу — Mercedes»: внешность предполагаемой любовницы и жены Яна Абрамова оценила косметолог

Алсу доверяет уход за своим лицом профессионалам. Фото: Global Look Press  

Анастасия будет выглядеть намного хуже, когда приблизится к возрасту Алсу, считает специалист.

Певица Алсу разводится со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым. Поклонники артистки винят в этом модель Анастасию Решетову. По слухам, у Абрамова уже несколько лет любовные отношения с бывшей пассией рэпера Тимати. Причем в соцсетях отмечают внешнее сходство Анастасии и Алсу.

Врач-косметолог Марият Мухина оценила внешность певицы и предполагаемой любовницы Абрамова. Эксперт в беседе с Teleprogramma.pro указала на то, что Решетова на 12 лет моложе Алсу, но выглядит так же, как 40-летняя певица.

«Когда ей будет столько же лет, как Алсу, она будет выглядеть хуже, чем певица сейчас. Так как у Анастасии лицо уже перекачано филерами, то они обязательно поползут. У Алсу с точки зрения работы над собой все грамотнее и профессиональнее сделано на лице, чем у Анастасии Решетовой. 

Другими словами, у Решетовой на уровне Škoda, а у Алсу — Mercedes. Запас прочности лица и его ресурс у Алсу выше, так как качество кожи не уступает 28-летней коже Анастасии, а местами даже лучше», — заявила Мухина.

Филеры на лице модели со временем могут поползти. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

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Кроме того, у Решетовой, по мнению врача, был неудачно оперирован нос и, возможно, он поменяет форму с возрастом.

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