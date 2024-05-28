«У Решетовой на уровне Škoda, у Алсу — Mercedes»: внешность предполагаемой любовницы и жены Яна Абрамова оценила косметолог

Певица Алсу разводится со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым. Поклонники артистки винят в этом модель Анастасию Решетову. По слухам, у Абрамова уже несколько лет любовные отношения с бывшей пассией рэпера Тимати. Причем в соцсетях отмечают внешнее сходство Анастасии и Алсу.
Врач-косметолог
«Когда ей будет столько же лет, как Алсу, она будет выглядеть хуже, чем певица сейчас. Так как у Анастасии лицо уже перекачано филерами, то они обязательно поползут. У Алсу с точки зрения работы над собой все грамотнее и профессиональнее сделано на лице, чем у Анастасии Решетовой.
Другими словами, у Решетовой на уровне Škoda, а у Алсу — Mercedes. Запас прочности лица и его ресурс у Алсу выше, так как качество кожи не уступает 28-летней коже Анастасии, а местами даже лучше», — заявила Мухина.
Филеры на лице модели со временем могут поползти. Фото: соцсети Анастасии Решетовой
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Кроме того, у Решетовой, по мнению врача, был неудачно оперирован нос и, возможно, он поменяет форму с возрастом.
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