«У Решетовой на уровне Škoda, у Алсу — Mercedes»: внешность предполагаемой любовницы и жены Яна Абрамова оценила косметолог

Певица Алсу разводится со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым. Поклонники артистки винят в этом модель Анастасию Решетову. По слухам, у Абрамова уже несколько лет любовные отношения с бывшей пассией рэпера Тимати. Причем в соцсетях отмечают внешнее сходство Анастасии и Алсу.

Врач-косметолог Марият Мухина оценила внешность певицы и предполагаемой любовницы Абрамова. Эксперт в беседе с Teleprogramma.pro указала на то, что Решетова на 12 лет моложе Алсу, но выглядит так же, как 40-летняя певица.