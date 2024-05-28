Из-за чего разводятся Нюша и Игорь Сивов — ясновидящая Хуснетдинова: «Надоело, любви нет»

Ясновидящая Айгуль Хуснетдинова при помощи карт Таро смогла увидеть реальные отношения разводящихся Нюши и Игоря Сивова во всей красе.

Сайту Teleprogramma.pro эзотерик рассказала, что певица и ее муж не врут людям в соцсетях — они действительно расстаются в добрых отношениях и без духовных страданий. При этом Айгуль не исключила, что пара занималась некими духовными практиками, которые изменяли их сознание. Измены со стороны супруга могли происходить именно в этом состоянии.

«Развод здесь назрел давно, им надоело быть вместе. Любви между ними нет, они не страдают, просто разошлись как в море корабли — и все», — сказала Хуснетдинова.

Ясновидящая не исключила, что сейчас паре понадобился хайп и они решили использовать развод как повод напомнить о себе. Но он настоящий, пара все равно расстанется.

«Есть ощущение, что я смотрю на брак каких-то подростков. Я не вижу ответственности в их семье, не вижу зрелости. Есть материальная заинтересованность, любви нет», — заметила Айгуль Хуснетдинова.