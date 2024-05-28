Празднующая юбилей «Машина времени» доживает последние дни, заявила таролог: «Это тень прежнего успеха»

Группе «Машина времени», одной из старейших в истории русского рока, исполнилось 55 лет. За это время творческий коллектив выпустил свыше 20 альбомов и синглов. Одним из основателей и лидеров группы стал музыкант Андрей Макаревич*.

Таролог Марианна Абравитова заявила Teleprogramma.pro, что будущее легендарной «Машины времени» очень печально: коллектив продолжит выступать, но для ограниченного круга поклонников и на очень маленьких площадках.

Как отмечает эксперт, группа потеряла большую часть многомиллионной армии поклонников из-за своей позиции.

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«Однако талант никто не отменял, они продолжат петь и какую-то часть поклонников сохранят. Группа идет дальше в таком закрытом, урезанном варианте. Но сказать, что впереди ее ждет триумф или покорение новых вершин, нельзя. Здесь тема допевания того, что уже спето. Их деятельность — отголосок или тень прежнего успеха. Это процесс ради процесса, чтобы не чувствовать себя ненужными и покинутыми. Их слава и грандиозный успех остались у них далеко за плечами. И сейчас группа, несмотря на то что, вроде бы, не бездействует, доживает свои последние дни», — заявила Абравитова.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.