«Самодостаточный мужчина не захочет тратить миллиарды на куклу»: на поиски олигарха Бони ответил психолог Барабанов

Клинический психолог Родион Барабанов , беседуя с журналистом Teleprogramma.pro, предположил, что Виктория Боня все-таки шутит. Ну а если говорит правду, то дело тут плохо. Оказывается, мужчины не очень-то любят, когда их используют! Мало того, хотят видеть рядом с собой женщин умных, эрудированных и стремящихся к развитию.

«Мужчина в женщине прежде всего хочет видеть эмоциональное принятие себя и возможность иметь влияние над женщиной, их отношениями. Но это влияние не должно сводиться к материальному обеспечению, а к роли мужчины в решении совместных жизнеполагающих задач, когда последнее слово остается за мужчиной. Любому мужчине приятней видеть рядом с собой интеллектуальную, эрудированную, самодостаточную, развивающуюся девушку. Поэтому, когда женщина ничего из себя не представляет, полностью зависит от мужчины в социальном, статусном, материальном и любом ином отношении, вряд ли самодостаточный, полноценный мужчина захочет тратить свои миллиарды на вот такое приложение к себе, на какую-то куклу рядом с собой», — прокомментировал Родион Барабанов.

Вместе с тем психолог признал, что наряду с мудрыми мужчинами, которые хотят видеть около себя ровню, существуют типажи склонные к формальным контактам. И вот они-то могут вполне удовлетвориться содержанкой. Однако женщина при этом должна понимать, что требовать от такого партнера душевной близости она не может — здесь речь идет только о физике.