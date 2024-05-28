«Он пойдет на примирение»: почему Алсу может не развестись — ясновидящая Айгуль Хуснетдинова

Ясновидящая Айгуль Хуснетдинова по просьбе сайта Teleprogramma.pro разложила карты Таро на отношения Алсу и ее мужа Яна Абрамова, после того как певица подала на развод.

Сейчас между ними действительно ничего нет — ни любви, ни взаимопонимания, ни физического притяжения. Одни только обиды и взаимные манипуляции. Алсу просто не выдержала душевного опустошения и решила разорвать эту связь, хотя пыталась долгое время не обращать внимания на походы супруга на сторону, считает экстрасенс.

Вместе с тем Айгуль Хуснетдинова полагает, что Ян Абрамов не оставит это дело просто так и попытается восстановить семью.

«Он пойдет на примирение», — увидела по раскладу карт Таро Хуснетдинова.

При этом у пары есть реальный шанс восстановить брак, полагает Айгуль Хуснетдинова.

«Отношения еще можно спасти, этому браку дадут второй шанс. Но им предстоит проделать для этого очень много работы. Здесь очень сильный эмоциональный абьюз, она опустошена, все время плачет. Развод для нее — попытка прекратить эти страдания», — высказалась Айгуль Хуснетдинова.