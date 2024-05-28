«На сердце большая печаль»: почему Орбакайте в свой день рождения взмолилась о помощи, рассказала ясновидящая Янко

Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 53 года. В свой день рождения певица попросила о помощи.
В соцсетях она опубликовала сообщение. Дочь Аллы Пугачевой обратилась к Богу с просьбой «послать ангелов для защиты семьи, дома и работы от вреда и всякого зла».
Ясновидящая
«В жизни ей повезет, но у нее большая печаль на сердце из-за матери. За границей Орбакайте жить не будет. Очень переживает и любит Россию и отсюда никогда не уедет. Мы еще увидим ее выступления на концертных площадках в нашей стране», — пообещала Янко.
Также ясновидящая отметила, что Кристина Орбакайте — долгожительница, как и ее мать Алла Пугачева.
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«Орбакайте перенесет две небольшие операции. У нее будут проблемы со здоровьем по гинекологической части. Будет жить со своим мужем, который сейчас ее опекает. Дети у нее находятся в благополучии», — заявила Галина Янко.
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