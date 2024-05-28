Музыкант Александр Леонтьев может сесть на два года за подделку документов

Экс-гитарист коллективов «Король и шут» и «Кукрыниксы», а ныне вокалист группы «Северный флот» Александр Леонтьев может пойти по уголовному делу из-за подделки документов.

Как сообщает SHOT, 47-летний музыкант совместно с женой Аленой решил полететь в Турцию авиакомпанией «Победа», приобрел билеты примерно на 35 тысяч рублей, но почему-то поездка сорвалась. Артист написал заявление о возврате купленных билетов и прикрепил к нему справки о болезни. Однако «Победа» сочла их поддельными, представители компании написали заявление в полицию на Леонтьева.

Адвокат Сергей Жорин рассказал сайту Teleprogramma.pro, что музыканту может светить уголовная ответственность, если податели заявления будут настроены серьезно.

«При самом неблагоприятном исходе дела может быть возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». И наказание может быть до двух лет лишения свободы. Хотя в реальности это вряд ли произойдет, особенно если данные граждане ранее не судимы и не привлекались к уголовной ответственности», — высказался Жорин

Адвокат заметил, что в любом случае Леонтьев сильно подмочил свою репутацию, ведь прохождение по уголовному делу — не самый лучший факт в биографии любого человека.