Адвокат Вербицкая-Линник посочувствовала «рэперу с носком» Vacio, сбежавшему в Америку: «Не позавидуешь»

«Рэпер с носком» Vacio сбежал в Америку, опасаясь, что его призовут в армию. Вместе с тем он не потрудился подчистить хвосты перед отъездом и остался должен лейблу Rocket Records, с которым у него был подписан контракт.

В настоящий момент лейбл принял решение расторгнуть договор с музыкантом в одностороннем порядке.

Адвокат Юлия Вербицкая-Винник заметила, что этим поступком рэпер накликал на тебя ряд проблем. Прежде всего, его могут посадить на 7 лет за дезертирство. А лейбл способен инициировать против артиста гражданское дело.

«Российский лейбл, договорные отношения с которыми нарушил рэпер-путешественник, может инициировать иск в ходе гражданского судопроизводства.

Под удар в данном случае попадет имущество рэпера — движимое (автомобиль), недвижимое (апартаменты, офис) и денежные средства на его расчетных счетах.

Очевидно, что молодому человеку потребуется ответить на ряд претензий как со стороны государства, так и со стороны частных лиц, тогда как судьба его как релоканта также вряд ли будет легка.

Ведь в случае отсутствия гражданства иного государства пройдет много месяцев, пока он оформит вид на жительство и разрешение на работу (а без работы не будет и денег).

Самым опасным в данном случае является просрочка российских документов, так как новые в зарубежном консульстве (как убежавший от призыва) он вряд ли сможет получит, а при просроченных документах рискует сразу оказаться «вне закона» в стране места нахождения.

Иными словами, молодому человеку не позавидуешь. И, думаю, он весьма нуждается сейчас в проработке стратегии юридической защиты», — прокомментировала адвокат.