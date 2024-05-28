«Все прекрасно знала, но стало невыносимо»: почему Алсу разводится с мужем на самом деле — ясновидящая Хуснетдинова

Стало известно, что певица Алсу подала на развод в мировой суд с мужем Яном Абрамовым. Слухи о том, что в их семье не все гладко, ходили давно. Супруга обвиняли в изменах с женщиной очень похожей на Анастасию Решетову. А сетевые перепалки певицы и экс-избранницы Тимати только подогревали их. Вместе с тем исполнительница хита «Иногда» заверяла общественность, что в ее семье все в порядке. Оказалось, что нет.

Ну а пока популярная артистка никак не комментирует свое расставание с супругом, журналисты Teleprogramma.pro попытались узнать об их разладе у ясновидящей Айгуль Хуснетдиновой , которая сделала на их отношения расклад карт Таро.

По словам экстрасенса, сейчас между супругами нет ничего общего, духовная и эмоциональная связь, свойственная супругам, потеряна. Люди испытывали вместе слишком много негативных эмоций, неприятных переживаний и в настоящий момент уже с трудом переваривают друг друга.

«Есть взаимная обделенность в браке, взаимное подавление, нет каких-то точек соприкосновения, нарушены все табу», — сказала Хуснетдинова.

По ее словам, в этом союзе была определенная договоренность, согласно которой каждый из супругов занимался тем, чем хотел, и не лез в дела другого.

Вместе с тем одной из главных причин разлада в семье Алсу стали банальные деньги, уверена ясновидящая.