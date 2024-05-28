«Все прекрасно знала, но стало невыносимо»: почему Алсу разводится с мужем на самом деле — ясновидящая Хуснетдинова

Стало известно, что певица Алсу подала на развод в мировой суд с мужем Яном Абрамовым. Слухи о том, что в их семье не все гладко, ходили давно. Супруга обвиняли в изменах с женщиной очень похожей на Анастасию Решетову. А сетевые перепалки певицы и экс-избранницы Тимати только подогревали их. Вместе с тем исполнительница хита «Иногда» заверяла общественность, что в ее семье все в порядке. Оказалось, что нет.
Ну а пока популярная артистка никак не комментирует свое расставание с супругом, журналисты Teleprogramma.pro попытались узнать об их разладе у ясновидящей
По словам экстрасенса, сейчас между супругами нет ничего общего, духовная и эмоциональная связь, свойственная супругам, потеряна. Люди испытывали вместе слишком много негативных эмоций, неприятных переживаний и в настоящий момент уже с трудом переваривают друг друга.
«Есть взаимная обделенность в браке, взаимное подавление, нет каких-то точек соприкосновения, нарушены все табу», — сказала Хуснетдинова.
По ее словам, в этом союзе была определенная договоренность, согласно которой каждый из супругов занимался тем, чем хотел, и не лез в дела другого.
Вместе с тем одной из главных причин разлада в семье Алсу стали банальные деньги, уверена ясновидящая.
«Деньги, которые уходят налево, являются источником проблем в этом браке. Выпадает карта дьявол — это означает, что деньги из семейного бюджета уходят и тратятся на какие-то нехорошие, неприличные, грязные вещи. В больших количествах», — сказала Айгуль Хуснетдинова.
Расклад карт на Алсу. Фото: предоставила А. Хуснетдинова
Она увидела по картам, что в семье Алсу и Яна Абрамова были измены. И напрочь отсутствовала сексуальная совместимость супругов.
«У них, видимо, давно нет никаких отношений, либо они не приносят удовлетворения. Для супруга семейная жизнь является большой жертвой, для него это подвиг. Были пьянки, вечеринки, на которые Алсу предлагалось закрыть глаза, поскольку он давал большие деньги и считал, что жертвует собой ради семьи. Однако эта договоренность, что каждый занимается тем, чем ему хочется заниматься, в какой-то момент вышла из-под контроля, все дошло до точки кипения.
Алсу все прекрасно знала, но это давление на нее стало невыносимо. Это какой-то эмоциональный шантаж, очень много агрессии, абьюз, может быть, даже физический», — поведала изданию Айгуль Хуснетдинова.
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