У Милохина налоговая может снять деньги со всех его счетов в счет долга, считает юрист Еня

Даня Милохин оказался должником перед ФНС из-за недействующего ИП. Как рассказал его приемный отец, блогер создал предприятие для отчисления налогов, когда стал тиктокером и начал получать определенную прибыль.

Теперь это дело по понятным причинам свернулось, однако фирма все еще существует и необходимость платить в казну тоже. В итоге налоговая выставила Милохину счет на 35 тысяч рублей, пишет SHOT.

Екатерина Еня , юрист, членов Союза юристов-блогеров, через журналистов Teleprogramma.pro предостерегла Даню Милохина о вероятности снятия денег с его счетов налоговой службой, если он вовремя сам не решит эту проблему.

«Налоговая ответственность предусмотрена в ст.122 НК РФ. Согласно этой статье, частичная или полная неуплата налогов наказывается штрафом в размере 20% или 40% от суммы долга. В случае неуплаты задолженности ФНС начнет процедуру взыскания задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика и за счет иного имущества должника. Сначала пришлют требование об уплате, где указан срок для погашения долга. Если за это время деньги не поступают в бюджет, банки на основании поручений налогового органа могут приостановить операции по счетам и списать оттуда деньги в пользу бюджета. Также взыскание задолженности может производиться с рублевых расчетных (текущих) счетов, а при недостаточности или отсутствии денег на рублевых счетах — с валютных счетов. В определенных законом случаях налоговый орган может взыскать задолженность в судебном порядке», — пояснила юрист.

Она заметила, что пока Даня Милохин отделается штрафом в случае неуплаты налога, но если ситуация будет усугубляться и сумма вырастет до нескольких миллионов, блогера могут привлечь к уголовной ответственности.

«Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов ИП указана в статье 198 УК. Но в таком случае сумма неоплаченных налогов должна превышать 2,7 млн руб. за три года подряд. А Даня Милохин пока не подпадает под эту статью», — прокомментировала Екатерина Еня.