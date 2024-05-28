Дезертирство «рэпера с носком» Vacio прокомментировала адвокат Вербицкая-Линник: «До 7 лет лишения свободы»

Рэпер Vacio, прославившийся тем, что «зашел не в ту дверь» «голой вечеринки» Насти Ивлеевой с носком на причинном месте, сбежал в Америку. Туда он перебрался через Армению.

Как передает SHOT, Николай Васильев (настоящее имя музыканта) до последнего заверял поклонников, что собирается служить в отечественной армии и даже прошел недельный курс по подготовке к службе. Однако быстро понял, что бегать в кирзачах — не самое приятное занятие, и отправился за границу.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник предостерегла рэпера через сайт Teleprogramma.pro о том, что он сейчас сильно рискует.

«История «репера с носком» имеет все шансы закончиться печально. Очевидно, что молодой человек уже стал жертвой собственной публичности и все его дальнейшие действия — как демонстративное покаяние и такая же демонстративная явка в военкомат с последующим бегством за границу — запросто могут повлечь проведение в отношении него доследственной проверки и возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 338 Уголовного кодекса РФ о дезертирстве.

Напомню, что дезертирством считается не только самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, но и неявка в тех же целях на службу.

Преступление это тяжкое. Максимальное наказание по нему составляет до 7 лет лишения свободы, так что подобное бегство от военкомата может быть весьма и весьма чревато», — сказала изданию адвокат.