Про развод Нюши с мужем юрист Анастасия Попова: «Процесс может занимать от одного до четырех месяцев»

Певица Нюша подала на развод с мужем Игорем Сивовым, который после известных событий еще пару лет назад моментально перебрался в Дубай. Артистка с детьми отправилась за ним, но вскоре поклонники стали чаще замечать, что Нюша предпочитает тусить и работать в России, да и случай с изменой ее благоверного всплыл на поверхность. В общем итог понятен многим: не каждая пара способна выдержать такое.

Сейчас и Нюша, и Игорь говорят в своих соцсетях о том, что давно не живут вместе, но ради детей остались добрыми друзьями. Дай бог! Однако впереди у них раздел имущества и официальный развод. Как скоро пара сможет разойтись по разным берегам уже законно и можно ли это сделать, проживая в разных странах, Teleprogramma.pro узнала у Анастасии Поповой , юриста, члена Союза юристов-блогеров.

«Развод с проживающим отдельно супругом — довольно распространенная практика.

Здесь важное процессуальное право у супруги: она может подать иск в суд по своему месту жительства при условии, что дети проживают с ней.

В таком случае расторжение брака происходит в суде на территории Российской Федерации и процесс ничем не отличается от любого другого бракоразводного процесса.

С момента подачи иска обычно через месяц состоится судебное заседание, и если ни одна из сторон не возражает против расторжения брака, то суд, как правило, выносит решение о разводе.

Если хотя бы одна из сторон возражает, то суд может отложить заседание, дать время на примирение от одного до трех месяцев.

Но после, если истец все-таки настаивает, то решение о расторжении брака будет вынесено судом в любом случае, таким образом этот процесс может занимать от одного до четырех месяцев», — ответила изданию юрист.