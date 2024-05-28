Стала известна реакция дочери Нарцисса на свадьбу матери с лучшим другом отца: «Выглядело кощунственно, с ее точки зрения»

Валерия Калачева и Евгений Шахрай на следующей неделе сыграют свадьбу. Фото: Global Look Press  

Каролина не сразу приняла нового избранника матери.

Валерия Калачева, вдова скончавшегося два года назад певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, 31 мая сыграет свадьбу со своим избранником. Евгений Шахрай — хороший друг Нарцисса и помогает Валерии делать все, чтобы память о Пьере жила. Он записал около 100 треков на основе вокала Пьера Нарцисса. 

Шахрай старше вдовы певца на 23 года, но существенная разница в возрасте не мешает Валерии и Евгению быть счастливыми.

Калачева рассказала Teleprogramma.pro, как к предстоящей свадьбе отнеслась рожденная ею в браке с Пьером Нарциссом дочь Каролина. По словам вдовы певца, их дочка сначала настороженно отнеслась к избраннику матери, но потом приняла его.

«Конечно, это выглядело как-то кощунственно с ее точки зрения. И я ее понимаю. Я не собиралась никаким образом свою жизнь в этом плане менять. Но получилось все серьезно. Кроме того, все подкреплялось снами, где объяснялось от имени Пьера», — заявила Валерия. 

По ее мнению, Каролина это приняла, поскольку поняла, что отец хотел, чтобы так все сложилось. 

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«Потому что все, что папа хотел и не успел, сделал Женя», — отметила Калачева.

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