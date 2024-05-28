Стала известна реакция дочери Нарцисса на свадьбу матери с лучшим другом отца: «Выглядело кощунственно, с ее точки зрения»

Валерия Калачева, вдова скончавшегося два года назад певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, 31 мая сыграет свадьбу со своим избранником. Евгений Шахрай — хороший друг Нарцисса и помогает Валерии делать все, чтобы память о Пьере жила. Он записал около 100 треков на основе вокала Пьера Нарцисса.

Шахрай старше вдовы певца на 23 года, но существенная разница в возрасте не мешает Валерии и Евгению быть счастливыми.

Калачева рассказала Teleprogramma.pro, как к предстоящей свадьбе отнеслась рожденная ею в браке с Пьером Нарциссом дочь Каролина. По словам вдовы певца, их дочка сначала настороженно отнеслась к избраннику матери, но потом приняла его.

«Конечно, это выглядело как-то кощунственно с ее точки зрения. И я ее понимаю. Я не собиралась никаким образом свою жизнь в этом плане менять. Но получилось все серьезно. Кроме того, все подкреплялось снами, где объяснялось от имени Пьера», — заявила Валерия.

По ее мнению, Каролина это приняла, поскольку поняла, что отец хотел, чтобы так все сложилось.

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