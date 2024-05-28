Вдова певца Нарцисса об отношениях с его незаконнорожденным сыном: «Андрэ — его копия, мы общаемся ежедневно»

Валерия Калачева, вдова умершего певца Пьера Нарцисса, заявила Teleprogramma.pro, что поддерживает хорошие отношения с его незаконнорожденным сыном Андрэ, который живет в Камеруне.
Она сообщила, что у Андрэ недавно родилась дочь, внучка Нарцисса. По словам Калачевой, сын певца в середине июня приедет в Россию на годовщину смерти отца. Он также поздравил Валерию и ее нового избранника Евгения Шахрая с предстоящей свадьбой, которая запланирована на 31 мая.
По словам вдовы артиста, мать Андрэ забеременела от Пьера Нарцисса, когда им было по 16 лет и они учились в институте. Нарцисс долгое время не подозревал о существовании сына.
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«У мамы Андрэ хорошая, благородная и богатая семья. Они вырастили его. И так как они в деньгах не нуждались, то не просили ни о чем семью Нарциссов. И знать никто не знал, что есть сын. А когда он вырос, то сам Нарциссов нашел. Он просто копия Пьера Нарцисса. С Андрэ мы общаемся ежедневно. Буквально час назад списывались», — сообщила Валерия Калачева.
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