Вдова певца Нарцисса об отношениях с его незаконнорожденным сыном: «Андрэ — его копия, мы общаемся ежедневно»

Валерия Калачева, вдова умершего певца Пьера Нарцисса, заявила Teleprogramma.pro, что поддерживает хорошие отношения с его незаконнорожденным сыном Андрэ, который живет в Камеруне.

Она сообщила, что у Андрэ недавно родилась дочь, внучка Нарцисса. По словам Калачевой, сын певца в середине июня приедет в Россию на годовщину смерти отца. Он также поздравил Валерию и ее нового избранника Евгения Шахрая с предстоящей свадьбой, которая запланирована на 31 мая.

По словам вдовы артиста, мать Андрэ забеременела от Пьера Нарцисса, когда им было по 16 лет и они учились в институте. Нарцисс долгое время не подозревал о существовании сына.

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