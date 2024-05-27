Балкон Лолиты Милявской атаковали птицы: «Как с этим бороться?»

Певица Лолита Милявская взмолила о помощи своих поклонников в личном блоге. Певица пожаловалась, что ее балкон атакуют какие-то птицы, копаются в цветочных горшках, вываливают землю и гадят вокруг.

Артистка обратилась к подписчикам: «Как с этим бороться? И что они ищут?»

Сайт Teleprogramma.pro решил помочь Лолите и обратился за консультацией к врачу-дезинфектологу, директору по качеству компании «Добролов» Николаю Дубинину . Эксперт сказал, что, скорее всего, это голуби. Они могут «хулиганить» на балконах в поисках пищи. Избавиться от птиц можно при помощи простых приспособлений.

«Можно поставить на балконе звуковой отпугиватель. Хорошо помогают противоприсадочные устройства. Например, можно установить шипы, они эффективно себя проявляют на кондиционерах. Или можно натянуть леску, если птицы на перила садятся. Шипы и леска не позволяют голубям сесть в установленные места. Просто и действенно», — прокомментировал Николай Дубинин.