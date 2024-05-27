«Есть симпатия, но страсть не захватила»: на Бузову и Даву сделала расклад таролог Горшкова

Ольга Бузова поцеловалась с Давидом Манукяном в губы во время съемок шоу «Сокровища императора» на ТНТ. У ведущей дрожал голос, а на глазах наворачивались слезы. Михаил Галустян даже не смог на это смотреть, отвернулся. Поклонники экс-пары зажали кулачки на их счастье. Неужели помирились?

Увы, таролог Анна Горшкова рассказала сайту Teleprogramma.pro, что, скорее всего, пара просто играет на камеру, чтобы привлечь внимание к шоу. Такие выводы она сделала, разложив на экс-влюбленных карты.

На Даву выпал туз мечей, который говорит о волевом решении со стороны блогера после неких переговоров. Таролог считает, что ему сделали предложение разыграть любовь, и он это предложение принял.

На Ольгу Бузову выпал паж — это говорит о том, что для ведущей это вообще бытовая ситуация. Она относится к розыгрышу на камеру как к работе.

На отношения между Давидом и Ольгой выпала двойка пентаклей.

«Ребята просто балансируют в рамках шоу и договоренностей. Двойка пентаклей может говорить и о флирте, о заигрывании. Похоже, что между ними есть симпатия, но страсть их не захватила», — высказалась Анна Горшкова.