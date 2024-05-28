«Об этом публично не говорят»: откровения певца SHAMAN удивили психолога

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, признался, что не носит нижнее белье и не понимает, зачем оно нужно. Музыкант заявил журналистам, что трусов в его гардеробе никогда не было.

Продюсер Андрей Разин после таких откровений артиста сообщил в своих соцсетях, что певец Юрий Шатунов тоже не носил нижнее белье, а сразу надевал брюки. Кроме того, Шатунов носил кроссовки без носков. Но Разин объяснил это тем, что певец не хотел заморачиваться со стиркой нижнего белья и носков, поскольку в конце 80-х и начале 90-х годов еще не было современных стиральных машин, облегчающих людям жизнь.

Психолог, сексолог Александра Миллер прокомментировала в беседе с Teleprogramma.pro отказ SHAMAN от ношения нижнего белья. По ее мнению, артисту не стоило афишировать эту особенность. Эксперт не исключила, что таким образом певец просто хотел привлечь к себе внимание публики.

«Определенный сложившийся образ свидетельствуют о том, что артист пытается заслужить любовь. Зачем говорить про то, что ты не носишь белье? Это, мягко говоря, странно. Кто-то использует ушные палочки, кто-то нет. Но об этом публично не говорят», — отметила Миллер.

Она считает, что пока артист сам не определился, и посоветовала его пиар-службе больше уделять вниманию этому вопросу.