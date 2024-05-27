«Однозначно симпатичен Ольге»: поцелуй Бузовой с Манукяном оценил психолог Барабанов

В Сети появилось видео со съемок телепроекта ТНТ «Сокровища императора», на котором ведущая Ольга Бузова страстно целуется с участником шоу Давидом Манукяном.

Пара не вместе уже три года, однако в эфире между ними многие телезрители стали замечать флюиды. Экс-пара периодически вспоминала свое прошлое, и Дава не раз выражал симпатию к Ольге.

При этом часть зрителей убеждена, что «две погасшие свечи вспыхнули» только для того, чтобы разбудить интерес к телешоу у зрителей.