«Однозначно симпатичен Ольге»: поцелуй Бузовой с Манукяном оценил психолог Барабанов

В Сети появилось видео со съемок телепроекта ТНТ «Сокровища императора», на котором ведущая Ольга Бузова страстно целуется с участником шоу Давидом Манукяном.
Пара не вместе уже три года, однако в эфире между ними многие телезрители стали замечать флюиды. Экс-пара периодически вспоминала свое прошлое, и Дава не раз выражал симпатию к Ольге.
При этом часть зрителей убеждена, что «две погасшие свечи вспыхнули» только для того, чтобы разбудить интерес к телешоу у зрителей.
Сайт Teleprogramma.pro попросил клинического психолога
«Однозначно Давид симпатичен для Ольги, однако само действие выдержано в классической драматургии (сбивающийся голос певицы, напускное волнение), что заставляет усомниться в глубоких романтических чувствах. Пока это больше походит на экранную игру с обеих сторон. Не исключено, что в будущем возможна физическая близость между ними по принципу «на разок, разбавить шоу», — сказал психолог Родион Барабанов.
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