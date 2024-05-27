«Однозначно симпатичен Ольге»: поцелуй Бузовой с Манукяном оценил психолог Барабанов

Ольга Бузова и Дава. Фото: соцсети О. Бузовой

Ольга Бузова не сдержала своих эмоций на проекте ТНТ «Сокровища императора».

В Сети появилось видео со съемок телепроекта ТНТ «Сокровища императора», на котором ведущая Ольга Бузова страстно целуется с участником шоу Давидом Манукяном.

Пара не вместе уже три года, однако в эфире между ними многие телезрители стали замечать флюиды. Экс-пара периодически вспоминала свое прошлое, и Дава не раз выражал симпатию к Ольге.

При этом часть зрителей убеждена, что «две погасшие свечи вспыхнули» только для того, чтобы разбудить интерес к телешоу у зрителей.

Сайт Teleprogramma.pro попросил клинического психолога Родиона Барабанова внимательно посмотреть на поведение звезд во время поцелуя и попытаться определить, искренние между ними чувства или это все-таки пиар. И эксперт пришел к выводу, что доля правды есть и в версии игры на камеру, и в теории искренности эмоций тоже.

«Однозначно Давид симпатичен для Ольги, однако само действие выдержано в классической драматургии (сбивающийся голос певицы, напускное волнение), что заставляет усомниться в глубоких романтических чувствах. Пока это больше походит на экранную игру с обеих сторон. Не исключено, что в будущем возможна физическая близость между ними по принципу «на разок, разбавить шоу», — сказал психолог Родион Барабанов.

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